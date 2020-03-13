Сотрудники АМИ Trend избраны членами комитетов Милли Меджлиса
БАКУ/Trend/ - На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана стали известны депутаты-члены комитетов, сообщает в пятницу Trend
По результатам голосования членом комитетов по обороне, безопасности и коррупции, а также по труду и социальной политике, избран заместитель генерального директора Агентства международной информации Trend Арзу Нагиев, а членом комитетов по вопросам семьи, женщин и детей, а также по международным отношениям и межпарламентским связям - заместитель генерального директора Агентства международной информации Trend, главный редактор газеты Azernews Севиль Микаилова.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
Лента новостей
У Азербайджана достаточный потенциал для развития инфраструктуры солнечной электрогенерации - российский эксперт
У четырех граждан Азербайджана, вернувшихся из Ирана и Италии, обнаружен коронавирус – Оперативный штаб
Агентство по развитию МСБ Азербайджана провело встречу с предпринимателями в связи с коронавирусом (ФОТО)
Углубление азербайджано-туркменского сотрудничества служит экономическому благополучию и безопасности - депутат
Европа нуждается в Азербайджане, но радикалам это невдомек - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Ведущая румынская компания IT GRUP о трансфере инновационных технологий и поддержке IT-индустрии в Азербайджане( Интервью)