Сотрудники АМИ Trend избраны членами комитетов Милли Меджлиса

БАКУ/Trend/ - На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана стали известны депутаты-члены комитетов, сообщает в пятницу Trend

По результатам голосования членом комитетов по обороне, безопасности и коррупции, а также по труду и социальной политике, избран заместитель генерального директора Агентства международной информации Trend Арзу Нагиев, а членом комитетов по вопросам семьи, женщин и детей, а также по международным отношениям и межпарламентским связям - заместитель генерального директора Агентства международной информации Trend, главный редактор газеты Azernews Севиль Микаилова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)