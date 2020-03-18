Председатель Милли Меджлиса подписала распоряжение в связи с коронавирусом (версия 3)

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БАКУ/Trend/ - Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова 18 марта подписала распоряжение о мерах в Милли Меджлисе в связи с борьбой против коронавирусной инфекции COVİD-19, осуществление которых считается необходимым.

Об этом передает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса.

В распоряжении говорится:

- проведение заседаний комитетов и комиссий парламента, Аппарата и Управления делами Милли Меджлиса временно приостанавливается, а управление осуществляется только по телефонной (селекторной), интернет- и мобильной связи;

- командировки и поездки за рубеж депутатов и сотрудников Милли Меджлиса временно приостанавливаются;

- Отделу по приему и работе с обращениями граждан Аппарата Милли Меджлиса поручается приостановить прием граждан;

- помощники депутатов Милли Меджлиса, без непосредственного общения с избирателями в избирательных округах, будут принимать их обращения по интернету и телефону;

- руководителю Аппарата Милли Меджлиса и управляющему Делами поручается применить льготные условия работы в отношении женщин, имеющих малолетнего ребенка (детей);

- в случае наличия у сотрудников или членов их семей признаков респираторных заболеваний, недомогания и других подобных симптомов они должны проинформировать руководство, а те, рекомендовать им не выходить на работу до полного выздоровления;