Председатель Милли Меджлиса подписала распоряжение в связи с коронавирусом (версия 3)
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БАКУ/Trend/ - Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова 18 марта подписала распоряжение о мерах в Милли Меджлисе в связи с борьбой против коронавирусной инфекции COVİD-19, осуществление которых считается необходимым.
Об этом передает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса.
В распоряжении говорится:
- проведение заседаний комитетов и комиссий парламента, Аппарата и Управления делами Милли Меджлиса временно приостанавливается, а управление осуществляется только по телефонной (селекторной), интернет- и мобильной связи;
- командировки и поездки за рубеж депутатов и сотрудников Милли Меджлиса временно приостанавливаются;
- Отделу по приему и работе с обращениями граждан Аппарата Милли Меджлиса поручается приостановить прием граждан;
- помощники депутатов Милли Меджлиса, без непосредственного общения с избирателями в избирательных округах, будут принимать их обращения по интернету и телефону;
- руководителю Аппарата Милли Меджлиса и управляющему Делами поручается применить льготные условия работы в отношении женщин, имеющих малолетнего ребенка (детей);
- в случае наличия у сотрудников или членов их семей признаков респираторных заболеваний, недомогания и других подобных симптомов они должны проинформировать руководство, а те, рекомендовать им не выходить на работу до полного выздоровления;