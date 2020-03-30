Парламент Азербайджана утвердил изменение в закон о Градостроительном и строительном кодексе
БАКУ /Trend/ - Внесено изменение в закон «Об утверждении, вступлении в силу и правовом регулировании в связи с этим Градостроительного и строительного кодекса Азербайджана», сообщает в понедельник Trend.
Изменение было утверждено на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.
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