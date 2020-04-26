Исполняется 112 лет со дня рождения выдающегося писателя и ученого-литературоведа Мир Джалала Пашаева

Политика 26 апреля 2020 00:01 (UTC+04:00)
Исполняется 112 лет со дня рождения выдающегося писателя и ученого-литературоведа Мир Джалала Пашаева

БАКУ /Trend/ - Сегодня исполняется 112 лет со дня рождения выдающегося писателя и ученого-литературоведа Мир Джалала Пашаева, внесшего неоценимый вклад в развитие азербайджанской литературы, науки и образования.

Мир Джалал Пашаев родился 26 апреля 1908 года в селе Ардебиль в Южном Азербайджане. Будучи совсем маленьким, он переехал с родными в Гянджу, где провел детство.

Мир Джалал Пашаев начал писательскую деятельность в 1928 году, тогда же создал свое первое научное произведение. Его роман "Манифест молодого человека", рассказы, как в зеркале отражавшие время, в котором жил писатель, принесли ему известность. А такие фундаментальные труды, как "Творчество Физули", "Азербайджанская литература ХХ века", "Литературные школы Азербайджана (1905-1917), "Основы литературоведения", стали серьезным вкладом в азербайджанскую литературоведческую науку.

Мир Джалал Пашаев известен в литературной среде и как создатель ряда поэтических произведений. На страницах журналов "Шарг гадыны", "Молодой рабочий", "Революция и культура", "Литературная газета" в 30-е годы прошлого века публиковались его стихи и рассказы, а в 1932 и 1935 годах увидели свет сборники очерков и новелл. В 1935 году был издан роман "Воскресший", в котором Мир Джалал Пашаев, как писал в середине прошлого века академик Мамед Ариф, "проявил себя как внимательный реалист".

Перу писателя принадлежат шесть романов, среди которых "Манифест молодого человека", "Воскресший" и "Куда мы идем" повествуют о прошлом, а "Открытая книга", "Мои ровесники" и "Новый город" - о современной жизни.

За созданный в 1940 году научный труд "Поэтические особенности Физули", а в 1947 году - "Литературные школы Азербайджана" Мир Джалал Пашаев получил научную степень доктора филологических наук.

Произведения выдающегося азербайджанского писателя, ученого, педагога Мир Джалала Пашаева переведены на многие иностранные языки и вызывают неизменный интерес читателей разных стран.

Мир Джалал Пашаев скончался 28 сентября 1978 года.

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Исполняется 112 лет со дня рождения выдающегося писателя и ученого-литературоведа Мир Джалала Пашаева
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