Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ и всех мусульман мира по случаю начала месяца Рамазан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ и всех мусульман мира по случаю начала месяца Рамазан.

Как сообщает Trend, поздравление Первого вице-президента Мехрибан Алиевой опубликовано на ее официальной странице в Instagram.

В публикации говорится: "Искренне поздравляю весь азербайджанский народ и всех мусульман мира по случаю начала благословенного месяца Рамазан, проникнутого самыми добрыми и светлыми чувствами и олицетворяющего торжество добра, милосердия и сострадания! Верю, что в этот священный месяц все наши молитвы и пожелания будут услышаны и Всевышний одарит наш мир своим милосердием. Желаю каждому из вас крепкого здоровья! Да примет Аллах ваш пост!"