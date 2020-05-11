Между Азербайджаном и ВОЗ подписано Донорское соглашение (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:19)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе Саммита Движения неприсоединения четвертого мая, инициированого им в качестве председателя Организации, и посвященного борьбе с коронавирусом, заявил о выделении правительством Азербайджана пожертвования Всемирной организации здравоохранения для наиболее нуждающихся в помощи стран-членов Движения. Как сообщает в понедельник Trend, в связи с этим 11 мая в штаб-квартире ВОЗ в Женеве между Азербайджаном и Всемирной организацией здравоохранения было подписано Донорское соглашение.

Донорское соглашение, подписанное постоянным представителем Азербайджана при ООН в Женеве и других международных организациях послом Вагифом Садыховым и генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханом Гебрейесусом, предусматривает выделение правительством Азербайджана добровольной финансовой помощи в размере пяти миллионов долларов США Фонду «Обращение COVID-19» в рамках «Плана стратегической готовности и ответа» ВОЗ, и использование этих средств при согласовании с Азербайджаном для помощи наиболее нуждающимся странам-членам Движения неприсоединения в Африке, Азии и Латинской Америке.

Подчеркнув на церемонии подписания документа, что это решение правительства Азербайджана достойно похвалы, генеральный директор ВОЗ отметил, что возглавляемая им организация высоко ценит внимание и заботу нашей страны о секторе здравоохранения, в частности, по борьбе с вирусом COVID-19 на глобальном уровне. Отметив, что финансовый вклад, добровольно сделанный Азербайджаном для борьбы с вирусом COVID-19, является примером глобальной солидарности, Тедрос Гебрейесус от имени организации выразил глубокую признательность Президенту Азербайджана.

В свою очередь постоянный представитель Садыхов подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с ВОЗ, и сообщил, что его страна высоко ценит принятые организацией глобальные меры по борьбе с COVID-19, сказав, что азербайджанская сторона принимает к сведению рекомендации ВОЗ в связи с пандемией.

Отметим, что Всемирная организация здравоохранения, являющаяся специализированной структурой ООН и ответственная за международное здравоохранение, является основным международным партнером Азербайджана в сфере здравоохранения. Сотрудничество Азербайджана и ВОЗ осуществляется посредством Генерального штаба Организации в Женеве и Европейским региональным офисом ВОЗ в Копенгагене. В то же время, в Азербайджане функционирует офис ВОЗ.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)