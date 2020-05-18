В войсках Нахчыванского гарнизона начались командно-штабные учения (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - В соответствии с «Планом приведения в соответствие войск Нахчыванского гарнизона к 2020 учебному году», на территории начаты командно-штабные учения с привлечением нескольких соединений и частей, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Подразделения соединений и частей приведены в различные состояния боеготовности, выведены в районы сосредоточения и оперативного предназначения, на огневые и стартовые позиции.

В ходе учений с привлечением подразделений специальных войск отрабатываются мероприятия по оперативному и эффективному выполнению задач в условиях ограниченной видимости с использованием современных систем связи и автоматизированного управления, организации взаимодействия и всестороннего обеспечения.

В ходе учений, которые продлятся до 22 мая, отрабатываются действия личного состава по пресечению разведывательно-диверсионной деятельности, отражению воздушных атак, ракетных и артиллерийских ударов врага.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)