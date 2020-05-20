В войсках Нахчыванского гарнизона продолжаются командно-штабные учения (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В войсках Нахчыванского гарнизона продолжаются командно-штабные учения.

Как сообщили в среду Trend в министерстве обороны, возглавляющий учения начальник Нахчыванского гарнизона генерал-лейтенант Керем Мустафаев привлек к учениям дополнительные силы, в результате чего оперативная обстановка для штабов еще более усложнилась.

В ходе учений между командными пунктами был обеспечен обмен информацией с комплексным применением всех средств связи, проведены испытания эксплуатации средств связи в условиях активной радиоэлектронной борьбы.

Учения продлятся до 22 мая.