Президент Ильхам Алиев: Каждый гражданин Азербайджана справедливо гордится тем, что первая в мусульманском мире республика была создана именно в Азербайджане

Политика 29 мая 2020 02:50 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Каждый гражданин Азербайджана справедливо гордится тем, что первая в мусульманском мире республика была создана именно в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Каждый гражданин Азербайджана справедливо гордится тем, что первая в мусульманском мире республика была создана именно в Азербайджане, что инициатором этого стал азербайджанский народ.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с вынужденными переселенцами после открытия жилого комплекса «Гобу Парк-3» в Гарадагском районе.

"Сегодня День Республики. Конечно, Азербайджанская Демократическая Республика – источник нашей гордости. Каждый гражданин Азербайджана справедливо гордится тем, что первая в мусульманском мире республика была создана именно в Азербайджане, что инициатором этого стал азербайджанский народ. В то же время мы и сегодня должны извлекать уроки из истории. Почему Республика просуществовала менее двух лет? Почему она пала? Почему не смогла сохранить независимость. Это - вопросы. Для того, чтобы сделать правильный вывод, мы должны знать историю. Ни о какой мифологии здесь не может быть и речи. Мы не должны обманывать себя, раздувая какие-то события. Почему? Чтобы эти события не повторились. Для чего? Для того, чтобы наша независимость была вечной. Азербайджанская Демократическая Республика появилась в результате распада Российской империи. Но просуществовала лишь около двух лет. Были предприняты очень важные шаги. Провозглашена независимость, учреждены государственные атрибуты. Созданы национальная армия, Бакинский государственный университет, приняты прогрессивные законы. Но в то же время мы должны знать, что эта независимость носила условный характер. В Баку хозяйничали иностранные генералы, и Азербайджанская Демократическая Республика должна была согласовывать с ними свои шаги, даже планы, связанные с государственными атрибутами. Республика не полностью контролировала территорию Азербайджана. Конечно, нам никогда не следует забывать, что одним из первых решений Азербайджанской Демократической Республики была передача Армении Иревана, нашего древнего города. Это ничем нельзя обосновать и никогда нельзя простить. Поэтому мы должны знать эту истину. Должно знать и молодое поколение", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что мы должны писать и знать историю такой, какая она есть.

"Мы должны знать правду, чтобы это не повторилось. Демократическая Республика просуществовала всего около двух лет, им не удалось сохранить независимость. Многие из тех, кто возглавлял Азербайджан, покинули страну, независимость была утрачена. Знаете, можно провозглашать красивые лозунги. Однако за этими лозунгами должны стоять воля, сила и действия. Наш трехцветный флаг, спущенный в 1920 году, спустя 70 лет вновь поднял в Нахчыване Гейдар Алиев. Если у тебя есть сила, то флаг всегда будет высоко развеваться. В то время на сессии Верховного Совета Нахчывана государственный флаг Азербайджанской Демократической Республики был принят в качестве официального флага. Перед Верховным Советом Азербайджана было поднято ходатайство, чтобы и они предприняли такой же шаг. Но они не сделали этого. Потому что боялись. В то время Советский Союз еще не распался. Боялись наказания из Москвы", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, поэтому этот исторический день должен быть источником нашей гордости, в то же время нам всегда следует помнить, что мы должны сделать независимость вечной, необратимой.

"Кто это должен сделать? Мы – азербайджанский народ, власть Азербайджана. Поэтому усиление нашей страны, укрепление ее позиций, проводимые в стране реформы, меры в экономической, социальной сфере, меры, связанные с национальными ценностями, воспитание молодежи в национальном духе преследуют одну цель - чтобы Азербайджан после этого никогда не стал колонией, чтобы всегда был гордым, твердо стоящим на ногах, независимым государством, чтобы наш народ всегда был свободным. Еще раз поздравляю вас и весь азербайджанский народ. По случаю этого замечательного праздника желаю всему азербайджанскому народу новых успехов и счастья. Спасибо", - добавил Президент Ильхам Алиев.

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