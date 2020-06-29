Президенту пишут: Благодаря Вашей успешной политике Азербайджан превратился в одну из влиятельных стран мира

БАКУ /Trend/ -В адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжают поступать благодарственные письма. Граждане из всех уголков нашей республики выражают благодарность главе государства за внимание и заботу о них.

Trend со ссылкой на сайт Президента представляет еще несколько благодарственных писем.

Из Насиминского района города Баку профессор Адиля Абасова пишет: «Дорогой и уважаемый господин Президент, не могу найти слов, чтобы выразить Вам признательность за оказанное мне высочайшее внимание и заботу. Награждение меня одним из высших государственных наград – орденом «За службу Отечеству» 2-й степени подарило мне огромную радость, я чувствую себя самым счастливым человеком на свете. Служение Родине всегда было моей главной целью в жизни. В начале 90-х годов прошлого столетия, по зову сердца я оставила научную деятельность в Москве, должность заведующего лабораторией по исследованиям в области радиационных проблем и вернулась в Азербайджан. Общенациональный лидер Гейдар Алиев оказал мне доверие, мне была поручена высокая должность в Милли Меджлисе Азербайджанской Республики. Я довольна судьбой, потому что как заведующему отделом социального законодательства аппарата парламента мне также принадлежат заслуги в развитии законодательной базы нашей страны. Дорогой и уважаемый господин Президент, азербайджанский народ счастлив, потому что у него такой руководитель, как Вы. Ваш глубокий ум, мудрость, благородство освещают жизнь нашего народа, ведут его к светлому будущему. Счастливые дни Азербайджана связаны с дальновидной политикой, осуществляемой Вами, как продолжателем великого лидера Гейдара Алиева. Да хранит Аллах Вас и Вашу семью для нашего Азербайджана!».

Из села Коланы Гаджигабульского района Мушфиг Нагиев: «Уважаемый господин Президент, как молодой учитель, я приветствую работу, осуществляемую Вами во имя нынешнего и завтрашнего дня Азербайджана. Налицо работа, осуществляемая Вами в области борьбы с пандемией. Укрепление в предыдущие годы материально-технической базы системы здравоохранения, открытие многочисленных медицинских учреждений, оперативное строительство и сдача в эксплуатацию больниц модульного типа очень помогли нам. В противном случае, мы столкнулись бы с трудностями в размещении людей, зараженных вирусом, предпринимаемые меры не дали бы желаемого результата. Благодаря Вашей успешной политике Азербайджан превратился в одну из влиятельных стран не только региона, но и всего мира. Сегодня многие страны признают Азербайджан, как надежного партнера, люди из всех уголков мира близко интересуются нашей страной. Мы гордимся Вами, господин Президент!».

Из села Кебирли Агджабединского района Фазиль Оруджев: «Уважаемый господин Президент, Ваша поездка 3 июня в Агджабединский район вызвало чувство огромной радости и гордости у членов нашей семьи. Сразу же после поездки Вы подписали распоряжения о прокладке дороги в 4 населенные пункты Агджабединского района с населением 14 тыс. человек, а также о строительстве школы на 360 мест в селе Сарыджалы. Все это является подтверждением Вашего внимания и заботы об Агджабединском районе, являющимся прифронтовой зоной и Карабахской землей. Господин Президент, мы всегда Вас поддерживаем и гордимся Вами, так будет всегда. Мы Вас поддерживаем, потому что Вы проводите последовательную политику для улучшения благосостояния нашего народа. Этого могут не видеть только враги народа. Решения, принимаемые Вами для защиты здоровья народа в связи с коронавирусом, бушующем во всем мире, являются наглядным свидетельством Вашей любви к гражданам. Я горжусь, что у нас есть такой дальновидный Президент, как Вы. Да хранит Вас Аллах для азербайджанского народа!».

Ученик из поселка Гайыдыш-7 Физулинского района Валияр Оруджлу: «Уважаемый господин Президент, я, как сын вынужденного переселенца, благодарю Вас и Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиеву за условия, созданные для вынужденных переселенцев. Благодаря предпринимаемым Вами сегодня мерам, число зараженных и случаев смерти от вируса в нашей стране ниже по сравнению с европейскими странами. В результате Вашего управленческого мастерства число зараженных вирусом находится на низком уровне. Господин Президент, желаю Вам новых успехов на этом пути. Да хранит Вас Аллах!».

Муталлим Муталлимзаде из села Юхары Эндемидж Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики пишет пишет : «Уважаемый господин Президент, предотвращение в нашей стране глобальных последствий пандемии COVID-19, вызывающей страх в странах мира, приведшего государства до уровня разорения, стало возможным благодаря Вашим высоким управленческим способностям, проводимой правильной политики. Это испытание еще раз доказало веру народа в государство. Меры, предпринимаемые во имя благосостояния нашего народа в период пандемии, высоко оцениваются народом. Как и общенациональный лидер Гейдар Алиев, Вы героически спасаете азербайджанский народ в опасных ситуациях. С первых дней выявления фактов заражения коронавирусом Вы посчитали важнее всего защиту здоровья нашего народа, что является проявлением оценки, данной Вами народу. Кроме того, соблюдение абсолютным большинством нашего народа правил карантина является показателем привязанности народа к государству. Господин Президент, от своего имени, от имени членов моей семьи выражаю Вам признательность за меры, предпринимаемые для преодоления народом этого трудного испытания. Я всегда поддерживаю Вашу политику в борьбе за освобождение наших исконных земель, заявляю, что готов выполнить любой приказ во имя нашего государства, государственности и народа».

Из Тертерского района пишет Этибар Ахмедов: «Уважаемый господин Президент, меры, предпринимаемые Вами по предотвращению распространения пандемии коронавируса с полной уверенностью дают основание говорить, что мы преодолеем эту беду с минимальными потерями. Господин Президент, выражаем Вам признательность за заботу о нашем здоровье. В это непростое время Вы совершили поездку в наш район, приняли участие в открытиях грандиозного Олимпийского спортивного комплекса, Музея государственных символов, Тертерской электрической подстанции, дороги Бурудж-Гюлябатлы-Хорузлу-Кебирли-Баяндурлу-Гарадаглы, протяженностью 21,5 км, соединяющей 6 населенных пунктов. Ваши слова о нас – тертерцах: «Побывав здесь после апрельских боев, я еще раз увидел мужество тертерцев. Я убедился в том, что они никогда не оставят свои земли и никуда не уйдут. Понял, что несмотря на все угрозы, они твердо стоят на своей земле» умножают нашу гражданскую ответственность и патриотизм. Господин Президент, мы благодарны Вам за добрые слова, сказанные Вами о Тертерском районе, его жителях, о высокой оценке, данной людям. Тертерцы всегда поддерживают Вашу внутреннюю и внешнюю политику, они преданы нашей Родине и Вам».

Из поселка Говсан Сураханского района Баку Нуреддин Абдуллаев: «Уважаемый господин Президент, я родился в 1979 году с болезнью гемофилия. Из-за этой болезни испытал много трудностей. В результате стал инвалидом 1-й группы. С 2004 года я создал семью, у меня двое детей. Я пишу Вам это письмо, чтобы выразить чувство глубокой признательности. Я всегда, даже в самые тяжелые минуты ощущал заботу государства. За это я в долгу перед Вами и Мехрибан ханым. Сегодня мы ощущаем, как влияют в нашу жизнь Ваши распоряжения, как в области гемофилии, так и социального благосостояния. Господин Президент, более 20 лет я использую реабилитационные средства. В период нынешней пандемии в Протезно-ортопедическом центре реабилитации оперативно отвечают на звонки, принимают документы в электронном порядке, оказывают услуги на дому, доставляют реабилитационные средства по адресам. Это – проявление внимания и заботы о нас. Еще раз выражаю Вам глубокую признательность за все это. Теплое отношение к нам даже в эти тяжелые моменты и, самое главное, особое внимание очень радуют нас – инвалидов. Большое Вам спасибо».