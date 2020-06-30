Президент Ильхам Алиев: Ежегодно иностранцы оставляют в Азербайджане где-то полтора-два миллиарда долларов

БАКУ /Trend/ - Ежегодно иностранцы оставляют в Азербайджане где-то полтора-два миллиарда долларов.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время видеоконференции с генеральным секретарем Всемирной туристской организации ООН Зурабом Пололикашвили.

"Что мы сделали в этот период? Мы выплачивали большую часть заработной платы работникам сектора туризма с тем, чтобы они имели средства к существованию, и с тем, чтобы предприниматели в этой сфере могли сохранить кадровый потенциал. Мне докладывают, что, к сожалению, в определенной мере идет сокращение числа работников. Поэтому мною даны инструкции правительству с тем, чтобы рассмотреть этот вопрос и продолжить оказывать поддержку сектору туризма. Потому что, вы знаете очень хорошо, что очень трудно и ответственно наращивать потенциал. В Азербайджане мы к этому шли очень активно", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что начинали с инфраструктурных проектов, начинали с проектов, связанных с презентацией страны, участия в выставках, проведения разных международных мероприятий.

"Должен сказать, что стремительный рост туризма в Азербайджане был во многом связан с проведением гонок Формула-1. Как только была проведена первая гонка, сразу же мы увидели рост туризма. Каждый год, как я сказал, наращивали потенциал, и, по разным данным, ежегодно иностранцы оставляют в Азербайджане где-то полтора-два миллиарда долларов. То есть, это большой приток валюты в нашу экономику. Поэтому с учетом того, что мы потратили очень много сил для создания туриндустрии и пришли крупные фирмы, которые заняты в отельном бизнесе, ведущие мировые бренды, конечно, мы не можем потерять эту сферу. Нам надо сохранить кадровый потенциал, надо сохранить то, что было наработано. Поэтому государство будет поддерживать", - отметил Президент Ильхам Алиев.