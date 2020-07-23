Генерал-полковник Магеррам Алиев: Противник должен знать, что любая его провокация приведет к тяжелому поражению и позорному краху

БАКУ /Trend/ - Противник должен знать, что любая его провокация приведет к тяжелому поражению и позорному краху.

Об этом в интервью Trend сказал, в частности, в четверг помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджана, генерал-полковник Магеррам Алиев.

"Прежде всего, выражаю соболезнования семьям наших солдат и офицеров, которые пожертвовали своими жизнями, защищая территориальную целостность нашей страны, и желаю им терпения. Да упокоит Аллах души наших шехидов! Своим героизмом и мужеством они еще раз доказали, что азербайджанская армия полна решимости и способна в любое время должным образом ответить на любые провокации", - сказал Алиев.

Отвечая на вопрос относительно интересов Армении, стоящих за военной провокацией, совершенной подразделениями вооруженных сил этой страны и продолжающейся несколько дней начиная с 12 июля в направлении Товузского района, когда азербайджанская армия дала противнику достойный отпор, в результате которого он был вынужден отступить, Магеррам Алиев отметил, что мы и ранее были свидетелями провокационных действий армянских оккупантов в различных направлениях фронта на линии соприкосновения, и видели, как сокрушительно и достойно реагировали наши вооруженные силы на их действия, подавляя огонь противника.

"Однако я хотел бы обратить внимание еще на один фактор - в этот раз за попытками армянских оккупантов и их лидеров в направлении Товузского района стоит намерение нанести удар по энергетическим проектам, в которых представлены Азербайджан и Турция, а также Грузия. Как известно такие крупные международные проекты мирового масштаба как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, TANAP, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс проходят именно в направлении Товузского района, и совершив провокацию в данном направлении, оккупанты возомнили, что наряду с престижем нашей армии, также нанесут ущерб энергетической политике страны, но как стало очевидно, они в корне ошиблись. Им противостояли сильная, мощная, победоносная армия Азербайджана и единство сплоченного вокруг своей армии народа — фактор непоколебимой солидарности.

Противник не просто отступил, но был вынужден бежать, оставляя свои позиции, бросая вооружение. Сегодня господствующие стратегические высоты Товузского района находятся под контролем азербайджанской армии, откуда просматриваются все действия армянских оккупантов.

Еще одной целью армянской стороны было отвлечь внимание от политического и экономического кризиса в их стране. Дипломатический успех Азербайджана ускорил политическое фиаско страны-оккупанта. Поэтому, прибегнув к провокации в Товузе, она попыталась развеять внутреннее недовольство, а также отвлечь внимание международного сообщества от карабахской проблемы. В результате проблема Карабаха еще более проявилась в глазах мирового сообщества, а Армения оказалась сжата в тисках двойного поражения. То есть если сегодня международное политическое сообщество продолжает поддерживать справедливую позицию Азербайджана, это следует рассматривать как военный и политический крах Армении.