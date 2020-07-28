Из России в Азербайджан экстрадированы находящиеся в международном розыске четыре человека

БАКУ /Trend/ - На основании требований национального законодательства и международных договоров, стороной в которых выступает Азербайджан, в том числе Минской Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, Генпрокуратура Азербайджана в рамках двустороннего сотрудничества с Генеральной прокуратурой России направила запрос об экстрадиции лиц, совершивших преступления на территории страны, для привлечения их к уголовной ответственности.

Как сообщили во вторник Trend в Генпрокуратуре, по возникшим у следствия обоснованным подозрениям Ширхан Абдуллаев 15 марта 2015 года в городе Гянджа в ходе конфликта нанес потерпевшему тяжелые телесные повреждения, Эльвин Джафаров третьего апреля 2017 года в Баку по предварительному сговору с группой лиц, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, совершив хулиганство, попытались похитить человека с применением насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего, Фуад Аббасов 22 июня 2019 года в Баку во время произошедшего конфликта нанес потерпевшему тяжелые телесные повреждения, Мехти Шукюров в 2016 - 2019 годах войдя в преступные связи с гражданами Азербайджана принял участие в деятельности не предусмотренных в законодательстве Азербайджана незаконных вооруженных формирований. В отношении упомянутых лиц возбуждены уголовные дела, и в качестве подозреваемых они были объявлены в международный розыск.

На основании установления местонахождения вышеперечисленных лиц на территории России, в рамках обеспечения запроса Генпрокуратуры Азербайджана они были экстрадированы в Азербайджан 23 и 27 июля этого года.