СГБ: В России задержан азербайджанец-член зарубежной незаконной вооруженной группировки (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Служба государственной безопасности (СГБ) продолжает комплексные мероприятия в направлении своевременного выявления и предотвращения угроз интересам национальной безопасности Азербайджана, террористических актов и другой подрывной деятельности, а также борьбы с международным терроризмом.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на сайт СГБ Азербайджана, в настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу, возбужденному по соответствующим статьям УК Азербайджана на основании собранных материалов о проведении для отдельных граждан Азербайджана под контролем зарубежных спецслужб военного обучения за пределами страны, вербовке путем прививания им радикально-экстремистских религиозных идей, и их участии в военных операциях в зонах конфликтов на территориях других государств под вымышленными именами.

Как сообщается, в ходе расследования возникли основательные подозрения в том, что гражданин Азербайджана Шукюров Мехти Афлатун огпу с целью нарушения общественной безопасности, создания среди населения тревоги, оказания воздействия на принятие решений государственными правительственными органами или международным организациями, под прозвищем "Мухтар" прошел подготовку, предусматривающую изучение методов совершения террористических преступных действий, пользование огнестрельным оружием, взрывчатыми веществами и устройствами, а также других общеопасных методов и технических средств, принимал участие за пределами страны в деятельности незаконной вооруженной группировки, созданной с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

Мехти Шукюров был привлечен к ответственности в качестве подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по статьям 12.3,214 -3.1 (Получение обучения за пределами Азербайджана в террористических целях) и 12.1, 279.1 (участие в деятельности не предусмотренных законодательством Азербайджана вооруженных формирований или групп). Решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он был объявлен в международный розыск.

После того как Мехти Шукюров перебрался на территорию Росси и было установлено его местонахождение, он был задержан в рамках процедуры оказания взаимной правовой помощи по международному розыску, и 28 июля 2020 года - экстрадирован в Азербайджан.

В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)