Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами, предстоящими в новом парке лесного типа в Ясамальском районе (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева четвертого августа ознакомились с работами, предстоящими в новом парке лесного типа, который будет заложен в Ясамальском районе
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов проинформировал Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву о работе, которая будет проделана в парке.
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Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами, предстоящими в новом парке лесного типа в Ясамальском районе (ФОТО)
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