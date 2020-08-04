Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами, предстоящими в новом парке лесного типа в Ясамальском районе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева четвертого августа ознакомились с работами, предстоящими в новом парке лесного типа, который будет заложен в Ясамальском районе

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов проинформировал Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву о работе, которая будет проделана в парке.