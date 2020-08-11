Глава МИД Азербайджана встретится с Президентом Турции
БАКУ /Trend/ - Продолжается визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Турцию.
В рамках визита Джейхун Байрамов встретится с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как сообщает во вторник Trend, об этом на пресс-конференции сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов)
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