Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 августа позвонил Президенту России Владимиру Путину, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.
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