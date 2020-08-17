Комментарии Армении по Восточному Средиземноморью — проявление вседозволенности и безответственности - МИД Турции

БАКУ /Trend/ - Высказывание Арменией мнения по Восточному Средиземноморью после провокационного заявления по Севрскому договору является очередным проявлением вседозволенности и безответственности.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал представитель МИД Турции Хами Аксой, комментируя заявление Армении в связи с Восточным Средиземноморьем.

"Мы видим, что Армения, пытаясь высказать мнение в связи с Восточным Средиземноморьем, заблуждается в отношении географии мира и своего места в ней . Здесь речь не об озере Севан (озеро Гейча), а о Восточном Средиземноморье. Комментарии Армении по Восточному Средиземноморью после провокационного заявления в связи с Севрским договором является очередным образцом вседозволенности и безответственности", - сказал Аксой.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)