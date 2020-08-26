Армянская провокация в направлении Геранбоя - очередная тщетная попытка армянской стороны — политолог

БАКУ /Trend/ - Попытка диверсионно-разведывательной группы ВС Армении совершить провокацию в направлении Геранбойского района линии фронта 23 августа, в ходе которой был взят задержан ее командир, является очередным проявлением террора и продолжающейся оккупационной политики Армении против Азербайджана.

Об этом в среду сказал Trend председатель Центра исследований международных отношений, доктор философии по политическим наукам Руфиз Гонагов.

Он напомнил, что у командира диверсионной разведгруппы был обнаружен и представлен широкой общественности ряд предметов боевой экипировки и личного пользования.

"Это очередная неудачная провокационная попытка неприятеля против нашей страны после событий в Товузе.

Акция, которая по сути носит цель совершить саботаж, диверсию, террор, в частности была направлена против воинских частей и военнослужащих азербайджанской армии. Однако благодаря бдительности и профессионализму нашей армии эти действия не только были предотвращены, противник был вынужден отступить , неся потери.

Армянская сторона по-прежнему пытается скрыть свои потери. Поскольку текущая ситуация в этой стране достаточно тяжела, потери оккупационной армии старательно скрываются от армянского народа.

В настоящее время в армянском сегменте социальных сетей звучат предложения в связи с обменом задержанного Гургена Алавердяна. Это говорит о том, насколько важен для них этот военнослужащий.

Уполномоченный по правам человека Армении Тоноян пустословит о правах человека. Это омбудсмен той Армении, которая грубо нарушая требования Женевской Конвенции, где на протяжении долгих лет подвергают пыткам взятых в плен азербайджанских гражданских лиц - Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева.

Страна-оккупант Армения, поднявшая террор на уровень государственной политики должна в конце концов осознать, что Азербайджан не отдаст ей даже ни пяди своей земли.

Международные организации и Минская группа ОБСЕ должны найти в себе мужество и назвать агрессора агрессором", - подчеркнул Гонагов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)