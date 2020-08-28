МИД Азербайджана распространил заявление в связи с 28-й годовщиной геноцида в Баллыгая (версия 2)

Политика 28 августа 2020 11:42 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана распространил заявление в связи с 28-й годовщиной геноцида в Баллыгая, сообщает в пятницу Trend.

«Сегодня минует 28 лет со дня геноцида, совершенного армянскими вооруженными силами против мирных азербайджанцев в селе Баллыгая Геранбойского района. В результате геноцида, совершенного 28 августа 1992 года в Баллыгая, были жестоко убиты 24 мирных азербайджанца, среди которых 93-летняя женщина, а также шестеро малолетних детей, в том числе шестимесячный младенец. Тела некоторых убитых, большинство из которых дети, женщины и старики, были сожжены. В результате геноцида трое малолетних детей потеряли обоих родителей. Геноцид в Баллыгая - один из актов массового истребления, совершенного армянскими вооруженными силами с целью уничтожения азербайджанского населения Карабаха, как это было и в селе Гарадаглы Ходжавендского района, Ходжалы, селе Агдабан Кельбаджарского района», - говорится в заявлении.

В заявлении говорится, что война, развязанная Арменией, преступления против человечности и акты геноцида, совершенные Арменией на фоне продолжающейся агрессии против Азербайджана, являются серьезным нарушением прав человека и международного гуманитарного права: "Подобные действия Армении, совершаемые в контексте вооруженного конфликта, считаются преступным деянием международного характера, и лица, участвовавшие в их совершении, их соучастники и те, кто помогал им в этом, несут ответственность также в индивидуальном порядке. МИД Азербайджана решительно осуждает продолжающуюся целенаправленную политику Армении, опирающуюся на геноцид азербайджанского народа, преступления против человечества, расовую дискриминацию и этническую чистку. Азербайджан и впредь будет предпринимать необходимые шаги, используя все возможности, определенные национальным законодательством и международным правом, для обеспечения дачи адекватной правовой оценки военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных Арменией против гражданского населения Азербайджана, и привлечения виновных к ответственности".

МИД чтит память жертв преступления против человечества, совершенного в селе Баллыгая, говорится в заявлении.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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