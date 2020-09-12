Шамиль Айрым: Визит азербайджанской делегации стал для нас большой моральной поддержкой

БАКУ /Trend/ - Первый зарубежный визит в Турцию в качестве председателя Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибы Гафаровой и возглавляемой ею делегации привлек большое внимание в Турции.

Об этом в субботу сказал Trend член Великого национального собрания Турции, руководитель межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым.

Айрым отметил, что в связи с пандемией из Азербайджана в Турцию давно не приезжала такая большая делегация: «Осуществление этого визита после слов, сказанных новоназначенному послу Греции Президентом Азербайджана Ильхамом Алиева «Турция является для нас не только другом и партнером, но и братской страной. Мы безо всяких колебаний поддерживаем и во всех случаях будем поддерживать Турцию. Такую же поддержку мы видим от наших турецких братьев», стало не только укреплением нашего братства, но и большой моральной поддержкой для нас против игр, проводимых против Турции в Восточном Средиземноморье».

Айрым подчеркнул, что в ходе встречи, состоявшейся между спикерами парламентов двух стран, были затронуты многие вопросы, касающиеся Азербайджана и Турции: «В частности, широко обсуждалась провокация армян в Товузском направлении Азербайджана».

Он добавил, что было также было отмечено тесное сотрудничество двух стран в связи с пандемией COVİD-19. Также обсуждались вопросы, связанные с торговлей, транспортировкой газа из Игдыра в Нахчыван, проект железной дороги Карс-Игдыр-Нахчыван: «То есть, этот визит очень важен для дальнейшего укрепления братских отношений двух стран».

Напомним, что 10 сентября парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой совершила свой первый официальный визит в Турцию.

В состав парламентской делегации входят глава Рабочей группы по межпарламентским связям с Турцией Ахлиман Амирасланов, председатель парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфат Аскеров, депутаты Севиль Микаилова, Фазиль Мустафа, Эльшан Мусаев, Турал Гянджалиев, руководитель Аппарата парламента Сафа Мирзоев и другие официальные лица.

Визит парламентской делегации Азербайджана в Турцию завершится 12 сентября.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)