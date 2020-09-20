Парвин Керимзаде: Армянский вандализм серьезная угроза для мировой цивилизации

БАКУ /Trend/ - Армения проводит политику военной агрессии и оккупации в отношении Азербайджана. Политика Армении – это политика агрессора, основанная на территориальных претензиях. Составной части этой политики является вандализм в виде разрушения, разграбления, присвоения и изменения происхождения и назначения материально-культурных и религиозных памятников на оккупированных территориях. В целом, акты вандализма в отношении культурных и исторических ценностей -это преступление против человечества в целом.

Об этом сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Парвин Керимзаде.

На оккупированных территориях были разграблены и превращены в объекты вандализма более 700 исторических памятников, 26 музеев с более чем 83,5 тыс. экспонатами, 4 картинные галереи, 14 мемориальных комплексов и 1107 культурных учреждений. Армяне, нарушая резолюции Совета безопасности ООН и решения других международных организаций, на оккупированных территориях Азербайджана разрушают религиозные памятники, в том числе мечети, используют их в бытовых целях, тем самым показывая свою бесчеловечную сущность. Так, комплекс мечети XVII века в Джабраильском районе, мечети Юхары и Ашагы Говхерага XVIII века в Шуше, мечеть XIX века в Агдамском районе были превращены в хлева. Армяне на оккупированных территориях Азербайджана уничтожили 152 религиозных памятника и 62 мечети, 4,6 миллиона экземпляров книг в библиотеках, в том числе священный Коран и редкие исламские рукописи. Кроме этого, многочисленные исторические, культурные и исламские памятники и образцы были вывезены на территорию Армении. Большинство из них было продано на аукционах. Также в Шуше были разрушены и разграблены Мавзолей Вагифа, Дом Хуршидбану Натаван, Карвансарай. Была присвоена собственность, не имеющих отношения к армянской церкви, исторических албанских христианских церквей, расположенных в оккупированных Ходжалы, Кельбаджаре Лачине, Ходжавенде и других районах Азербайджана. После изменения их архитектурных особенностей эти церкви представлены как армянские церковные памятники. Особо следует отметить албанские церкви Гянджасар и Худавенг,находящиеся в Кельбаджаре. С 2003 года в Азыхской пещере и вокруг Агдамского района ведутся незаконные археологические раскопки.

Подобная участь постигла не только памятники истории и культуры, находящиеся на оккупированных азербайджанских землях, но и исторические и культурные памятники, располагавшиеся на исторически азербайджанских землях, ныне территории Армении. Была стерта с лица земли мечеть Демирбулаг в Иревани, разрушена также построенная во второй половине XVIII века Гара Сеидом мечеть Гаджи Новрузали бека, "дворец Сардара" или дворцовый комплекс "Хан Сарайы". Подверглась систематическим разрушениям и была полностью разрушена в 2014 году мечеть Сардар в Иревани. В сохраненной единственной Голубой мечети была проведена "реконструкция" для изменения оригинальных особенностей и сейчас она преподносится как фарсидская мечеть.

Армения несет прямую международную правовую ответственность за акты вандализма, совершенные на оккупированных территориях. По международному уголовному праву противоправные действия в отношении культурного имущества и наследия в период вооруженных конфликтов считаются военным преступлением. Действия Армении являются грубым нарушением Гаагской Конвенции 1954 года (Конвенция о защите культурных памятников в период вооруженных конфликтов) и взятых ею на себя обязательств по Второму протоколу данной конвенции, принятому в 1999 году.

Даже в самые трудные годы человечество пыталось спасти памятники материальной культуры, ибо культура каждого народа единственна в своем роде, неповторима и является частью общечеловеческой цивилизации. Армяне, проводя духовный геноцид совершают преступление не только против Азербайджана, но и мировой цивилизации.