Эльчин Амирбеков: С самого начала армянская сторона избрала главной мишенью мирное азербайджанское население (ВИДЕО)

Политика 8 октября 2020 22:13 (UTC+04:00)
Эльчин Амирбеков: С самого начала армянская сторона избрала главной мишенью мирное азербайджанское население (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Выступивший в прямом эфире новостного выпуска телеканала BBC World помощник Первого Вице-президента Эльчин Амирбеков ответил на вопросы журналиста по продолжающейся армянской военной агрессии в зоне армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Подчеркнув, что последняя вспышка насилия была спровоцирована нападением вооруженных сил Армении 27 сентября с.г. на азербайджанские позиции с трех направлений линии соприкосновения, Э.Амирбеков особо подчеркнул, что с самого начала данной провокации армянская сторона избрала в качестве главной мишени мирное азербайджанское население и гражданскую инфраструктуру. В результате этого, 28 человек было убито и 144 ранено.

На вопрос о реакции азербайджанской стороны на утверждение армянского премьер-министра Пашиняна о том, что в случае успешной военной операции Азербайджана армянское население будет подвергнуто геноциду, Амирбеков сказал, что даже не стоит комментировать подобный воспаленный полет фантазии Пашиняна, который не выдерживает никакой критики. Вместо этого, он предложил всем тем, кто занят сейчас поиском мирного разрешения сложившейся ситуации, осознать, что главной причиной случившегося является незаконный, неустойчивый, а посему и неприемлемый статус-кво, образовавшийся в результате незаконной оккупации в течение почти 30 лет азербайджанских территорий вооруженными силами Армении и совершенной там этнической чистки.

На вопрос ведущего относительно бомбардировок азербайджанской армией г. Ханкенди и жертв среди мирных граждан, Э.Амирбеков подчеркнул, что Азербайджан, в отличие от Армении, никогда не использовал в качестве мишени гражданское население. В то же время он пояснил, что умышленное рассредоточивание армянской стороной огневых точек среди гражданских кварталов города, к сожалению, делает неизбежными жертвы среди мирных граждан. В то же время помощник Первого вице-президента посоветовал ведущему также активно использовать на экране видеоматериалы о бомбардировке армянами находящихся даже вне зоны конфликта крупных азербайджанских городов, таких как Гянджа и Мингячевир. Обстрел этих городов крылатыми ракетами и реактивными системами залпового огня Смерч и Полонез с территории Армении имеют своей целью спровоцировать Азербайджан на ответный обстрел и вовлечь в последствии в конфликт третью сторону.

Комментируя возможное вовлечение в конфликт России, Амирбеков, указав на важную роль этой страны в качестве одного из основных посредников в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ, выразил удовлетворение азербайджанской стороны ответственным и сбалансированным поведением России в данной ситуации. Он сослался на заявление российского президента В.Путина, который, признав наличие определенных обязательств России в отношении Армении в рамках ОДКБ, в то же время подчеркнул, что продолжающиеся в настоящее время военные действия имеют место в Нагорном Карабахе, который, как известно, является неотъемлемой частью международно-признанной территории Азербайджана. В связи с этим ни у какой третьей стороны нет никаких правовых оснований для вмешательства в данный конфликт.

Наконец, что касается главного условия для того, чтобы Азербайджан согласился на прекращение огня, Э.Амирбеков сослался на позицию, выраженную Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который заявил, что главной стратегической целью азербайджанской стороны является прекращение незаконного иностранного военного присутствия Армении в Азербайджане.

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