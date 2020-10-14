Террористический акт, совершенный Арменией, следует рассматривать как военное преступление

БАКУ /Trend/ - В соответствии с уставами Нюрнбергского процесса, международных трибуналов по Руанде и бывшей Югославии, террористический акт, совершенный армянским государством, также должен считаться военным преступлением, и получить правовую оценку международного суда.

Как передает во вторник Trend, об этом говорится в обращении, направленном Институтом права и прав человека НАНА посольствам Азербайджана в зарубежных странах, дипломатическим представительствам зарубежных стран в Азербайджане, а также научным и педагогическим учреждениям и организациям, являющимся партнерами института в странах мира, в связи с армянским террором в Гяндже.

В обращении сообщается, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев, руководствуясь статьями 3, 5, 12 и 28 Всеобщей декларации прав человека ООН, неоднократно заявлял в своих выступлениях, что целью азербайджанской армии является нанесение ударов по военным объектам и военной технике, и ее деятельность не направлена против мирного населения, проживающего в оккупированном Нагорном Карабахе и прилегающих районах. Исходя из этого, ВС Азербайджана брали на прицел только военные объекты и технику. Несмотря на это, армянская сторона, целенаправленно пытаясь посеять панику среди мирного населения, грубо нарушая нормы и принципы международного права, в частности Женевские конвенции, подвергла обстрелу населенные пункты на всей протяженности линии соприкосновения.

"Во время очередного обстрела Гянджи вооруженными силами Армении, по жилому зданию с многочисленными гражданскими лицами была нанесен удар ракетой с большой поражающей способностью. В результате ракетного обстрела скончались 10, получили ранения свыше 30 человек, включая женщин и детей. Это в лишний раз доказывает, что ракетный удар по жилому зданию в Гяндже является терактом, и направлен против мирного население. Это злодеяние было совершено с целью геноцида азербайджанского народа. Как Институт права и прав человека НАНА осуждаем эти действия Армении, противоречащие нормам международного гуманитарного права, и в целом человечности, призываем наших партнеров по всему миру поддержать нас", - говорится в обращении.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)