Президент Ильхам Алиев: Если война продолжится, то мы уничтожим всю армию Армении

БАКУ/Trend/ - Если война продолжится, то мы уничтожим всю армию Армении.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Haber Türk».

«За эти две недели было уничтожено более 200 танков Армении, 33 танка взяты в качестве трофеев. То есть, 233 армянских танка у нас. Затем были уничтожены две установки «С-300». Все знают стоимость каждой из них. Кроме этого, были уничтожены системы противовоздушной обороны – «ОСА-35». «ТОР», «КУБ», «КРУГ», автомашины карго, противотанковое оружие. Если посчитать все это, то стоимость только уничтоженной и взятой в качестве трофеев техники оценивается в 1-2 миллиарда долларов. Спрашивается, бедная Армения, откуда ты нашла эти деньги? Ты купила это за деньги? Нет. Тебе это дали. Кто дал, все знают. Дают и продолжают давать. После столкновений в товузском регионе - 16 июля конфликт прекратился, а начиная с 17 июля ежедневно грузовые самолеты начали доставлять в Армению оружие. Посмотрите, есть ли в бюджете Армении эти пункты? Нет. Валютные резервы Армении составляют 1,5 миллиарда долларов. И все. Больше денег у нее нет. Внешний государственный долг этой страны составляет примерно 8 миллиардов долларов. То есть, эта страна потерпела крах. Откуда столько только уничтоженной техники, столько техники, которая еще будет уничтожена? Если война продолжится, то мы уничтожим всю их армию, всю армию! Поэтому чем быстрее они прекратят войну, тем больше смогут сохранить свои танки, пушки. Сколько еще этого на территории Армении. Россия имеет военную базу в Армении, там находится 5 тысяч солдат. Есть ли у Турции военная база в Азербайджане? Нет. Границу Армении с Ираном и Турцией защищают российские пограничники. Есть ли на границе Азербайджана турецкие пограничники? Нет. Так что, пусть нас никто не обвиняет. Иначе нам придется раскрыть все нелицеприятные моменты»,- сказал глава государства.