Президент Ильхам Алиев: Среди наших мишеней нет исторических или религиозных целей

БАКУ /Trend/ - Среди наших мишеней нет исторических или религиозных целей.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу «France 24».

"Азербайджан является страной с очень высоким уровнем религиозной толерантности, это отмечено всеми ведущими международными организациями, в том числе Организацией Объединенных Наций. Его святейшество глава Ватикана, Папа Римский Франциск во время визита в Баку открыто заявил, что уровень межкультурного и межрелигиозного диалога в Азербайджане очень высок. Вы, наверное, видели расположенную в центра Баку и отреставрированную нами армянскую церковь. Мы храним ее как наследие армянского народа. Мы храним в этой церкви более 5000 древних книг на армянском языке. Но что сделала Армения с нашими мечетями? Что они сделали с мечетями Агдама, Физули и Шуши? Они не только разрушили их, но и содержат там скот. Они содержат там свиней, оскорбляя таким образом не только наши чувства, но и чувства всех мусульман.

Я не говорю, что мы сделали это, чтобы отомстить, нет. Мы должны изучить данный вопрос. Мы не уверены в том, что произошло. Есть подозрения в том, что это дело рук армян, которые хотят обвинить нас. Если это было сделано азербайджанскими военными формированиями, то здесь была ошибка. Среди наших мишеней нет исторических или религиозных целей", - сказал глава государства.