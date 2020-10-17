Азербайджанские НПО обратились к Совбезу ООН и генсеку ООН Антониу Гутеррешу

Политика 17 октября 2020 11:04 (UTC+04:00)
Азербайджанские НПО обратились к Совбезу ООН и генсеку ООН Антониу Гутеррешу

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские НПО обратились к Совету безопасности ООН и Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешу с требованием остановить и наказать террористическое государство - Армению, передает в субботу Trend.

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