КС Азербайджана обратился в органы конституционного правосудия стран мира в связи с терактами Армении

БАКУ /Trend/ - Конституционный суд (КС) Азербайджана обратился в органы конституционного правосудия мировых стран в связи с терактами, совершенными военно-политическим руководством Армении в отношении города Барда 27 и 28 октября 2020 года, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Конституционный суд.