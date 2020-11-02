Премьер-министр Али Асадов поздравил премьер-министра Грузии Георгия Гахария
БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов второго ноября направил премьер-министру Грузии Георгию Гахария письмо.
Как сообщили в понедельник Trend в Кабинете министров, Али Асадов поздравил грузинского премьера по случаю победы партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" в парламентских выборах, проведенных в Грузии.
Было подчеркнуто, что эта победа является проявлением высокой оценки, данной дружественным грузинским народом успешной политике, проводимой правящей партией.Также была выражена уверенность в том, что эта победа и в дальнейшем внесет вклад во всестороннее развитие стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией.
(Редактор: Наталья Кочнева)
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