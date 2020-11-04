Наша задача - восстановить территориальную целостность Азербайджана - депутат

БАКУ /Trend/ - Бои, начавшиеся с провокаций Армении 27 сентября, продолжаются, азербайджанская армия одну за другой одерживает победы, Азербайджан близок к восстановлению территориальной целостности, которая была нарушена на протяжении 30 лет.

Об этом в среду сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Севиндж Гусейнова.

Она сообщила, что Азербайджан проводит контрнаступательную операцию в рамках международного права, то есть на своей территории.

"Азербайджан не претендует на чью-либо территорию, мы восстанавливаем свою территориальную целостность, международное право на стороне Азербайджана. Нашей задачей было восстановление территориальной целостности Азербайджана и мы близки к этой цели", - сказала Гусейнова.

Депутат отметила, что в азербайджанской армии и в обществе наблюдается высокий боевой дух.

"В то же время, наша армия обладает современной военной техникой и совершенными технологиями. За эти 30 лет армяне придумывали мифы о своей армии, пытались представить себя непобедимыми и лгали о том, что в одиночку оккупировали азербайджанские земли.

Однако, начавшиеся 27 сентября бои показали - кто есть кто, мифы о "непобедимой армии" армян были развенчаны, "неприступные крепости", построенные армянами за 30 лет, были снесены нашей храброй армией, а враг был изгнан", - отметила Севиндж Гусейнова.

Она добавила, что сегодня Армения находится в безвыходном положении, просто не хочет об этом говорить открыто.

"Мольбы о военной помощи в письме, направленном армянским премьером Пашиняном Президенту России Владимиру Путину, на самом деле являются признанием поражения. Однако, как уже известно, эти попытки Пашиняна не увенчались успехом, Россия заявила, что окажет этой стране любую помощь, но только если действия будут вестись на территории Армении. Теперь у Пашиняна всего один выход - признаться своему народу в поражении и полностью вывести войска с территории Азербайджана. В противном случае оккупанты будут изгнаны армией Азербайджана", - подытожила Севиндж Гусейнова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)