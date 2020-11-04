Территориальная целостность Азербайджана должна безоговорочно поддерживаться всеми - Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Каждый должен безоговорочно поддержать территориальную целостность Азербайджана.

Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу написал в своем аккаунте в "Twitter", сообщает в среду Trend.

По словам министра, принявшего участие в 130-м заседании Комитета министров Совета Европы, оскорбление священных ценностей других не может считаться свободой выражения: «Мы осуждаем любую форму террора и ожидаем такого же отношения от всех», - отметил глава МИД Турции.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)