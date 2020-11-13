Азербайджан преподал исторический урок Армении - Руфиз Хафизоглу телеканалу "Orient News" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - АМИ Trend непрерывно информирует мировую общественность о событиях, происходящих в Нагорном Карабахе.

В интервью дубайскому телеканалу "Orient News" главный редактор АМИ Trend Руфиз Хафизоглу сказал, что Азербайджан преподал исторический урок Армении, сообщает в пятницу Trend.

Хафизоглу отметил, что в ложь армянской власти о непобедимости ее армии верил весь мир, в том числе, и сами армяне: "На освобожденных от оккупации азербайджанских землях, все будет создано заново".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)