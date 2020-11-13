В минобороны Турции проходит встреча с российской делегацией о создании миротворческого центра в Нагорном Карабахе
БАКУ /Trend/ - В министерстве национальной обороны Турции проходит встреча с российской делегацией, сообщает в пятницу Trend.
С российской делегацией обсуждается ситуация и предстоящая работа в Нагорном Карабахе.
Сегодня Trend со ссылкой на турецкие СМИ сообщил, что в Анкару прибыла российская делегация для переговоров по ситуации и предстоящей работе в Нагорном Карабахе, включая создание миротворческого центра.
Напомним, что о предстоящем визите российской делегации в Турцию сообщил на вчерашнем брифинге в Баку глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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В минобороны Турции проходит встреча с российской делегацией о создании миротворческого центра в Нагорном Карабахе
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