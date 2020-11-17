Из Физули в Шушу прокладывается автомобильная дорога
БАКУ /Trend/ - Из Физули в Шушу прокладывается автомобильная дорога.
Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал 16 ноября во время поездки в Физулинский и Джабраильский районы, сообщает во вторник Trend.
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