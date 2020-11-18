Состоялся телефонный разговор премьер-министра Азербайджана с российским коллегой

БАКУ /Trend/ - 18 ноября состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным, сообщает Trend со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о торгово-экономических отношениях между Азербайджаном и Россией, а также перспективах двусторонних отношений в ряде других областей.