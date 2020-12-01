Президент Ильхам Алиев: Начинается новая эра для нашей страны

БАКУ /Trend/ - Начинается новая эра для нашей страны. Новая эра созидания, эра развития, эра восстановления наших освобожденных территорий.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«С первого дня войны по сегодняшний день – с 27 сентября до 1 декабря я неоднократно обращался к азербайджанскому народу, делился радостью победы, сообщал о наших освобожденных городах. Я считаю себя очень счастливым человеком, потому что эта Победа продемонстрировала наш дух, несгибаемый дух. Она показала, что азербайджанский народ никогда не собирался мириться с такой ситуацией, и весь народ - от мала до велика, те, кто покинул эти земли и жил мечтой о возвращении, представители молодого поколения, которые никогда не были на этих землях, но являются выходцами оттуда, жили одной мечтой. Все мы жили одной мечтой и осуществили ее. Сегодня сбылись все наши мечты. Это действительно большое счастье для каждого из нас. Война уже осталась позади.

Начинается новая эра для нашей страны. Новая эра созидания, эра развития, эра восстановления наших освобожденных территорий. Я абсолютно уверен, что азербайджанский народ и в этот период проявит единство, солидарность, продемонстрирует твердую волю. Вновь объединившись, азербайджанский народ сделает все возможное для восстановления разрушенных городов и сел. Отныне мы будем жить как великий и гордый народ. Мы сказали свое слово на международной арене, сказали свое слово в регионе, добились желаемого, и я уверен, что отныне наш народ ждет безопасная и счастливая жизнь», - сказал глава государства.