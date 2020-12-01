Унижение военнопленных не характерно для азербайджанского народа - Госкомиссия

БАКУ /Trend/ - Одна из задач, вытекающих из трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, подписанного Президентом Азербайджана, Президентом России и премьер-министром Армении, заключается в обеспечении обмена пленными, заложниками и телами погибших в гуманитарных целях.

Как сообщили во вторник Trend в Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, Азербайджан привержен своим обязательствам, вытекающим из норм международного гуманитарного права и принципов гуманизма.

Однако в армянском сегменте социальной сети целенаправленно распространяются ложные утверждения о том, что армянские военнопленные будут продемонстрированы на военном параде по случаю победы Азербайджана, а также о бесчеловечном обращении с ними.

"Сообщаем, что демонстрация военнопленных и их унижение не характерны для азербайджанского народа и нашей победоносной армии", - отметили в Госкомиссии.