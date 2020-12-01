Азербайджанские морские пехотинцы вернулись в пункт постоянной дислокации (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Морские пехотинцы ВМС Азербайджана, проявившие высокий профессионализм в Отечественной войне, завершили свою миссию и вернулись в воинскую часть.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны, сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность нашей страны. В исполнении военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Командующий ВМС контр-адмирал Субхан Бекиров от имени руководства министерства обороны выразил благодарность морским пехотинцам ВМС Азербайджана за проявленные навыки и профессионализм.

В завершение была сделана фотография на память.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)