Продолжаются совместные действия МККК и миротворцев РФ по поводу пропавших без вести военнослужащих - Государственная Комиссия

БАКУ /Trend/ - В настоящее время продолжаются совместные контакты МККК и командования миротворческих сил Российской Федерации для выяснения судьбы наших пропавших без вести военнослужащих.

Об этом Trend сообщили в Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, пропавших без вести и заложников.

В сообщении говорится, что функционирует официальный сайт Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, пропавших без вести и заложников для обращения граждан - «www.human.gov.az», а также телефонная связь по номеру (+994 12) 405-71-61 и горячей линии (+99 994 12) 8161.