Турция продолжит сотрудничество с Азербайджаном - Хулуси Акар

БАКУ /Trend/ - Турция продолжает сотрудничество с азербайджанскими братьями в сфере военного обучения и подготовки.

Об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает в среду Trend.

Он отметил, что Турция продолжит оказывать Азербайджану всяческую помощь: "Мы до конца будем рядом с азербайджанскими братьями в справедливой борьбе, пусть в этом никто не сомневается".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)