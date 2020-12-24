В адрес Президента Ильхама Алиева поступают поздравления по случаю дня рождения

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите мои самые искренние и теплые поздравления по случаю Дня Вашего рождения.

Благодаря Вашему высокому профессионализму и уникальному опыту, пониманию особенностей развития современных международных отношений Азербайджан сегодня продолжает уверенно наращивать свой внутренний потенциал, последовательно укреплять позиции на международной арене.

Искренне благодарен Вам за внимание и значение, которое Баку придает деятельности Шанхайской организации сотрудничества. В преддверии празднования 20-летия создания ШОС хотел бы выразить Вам признательность за усилия, предпринимаемые Республикой в качестве партнера по диалогу и направленные на повышение авторитета ШОС в регионе и на международном пространстве.

Участие Азербайджана открывает широкие возможности для становления и развития конструктивного взаимовыгодного диалога по ключевым направлениям деятельности ШОС. Надеюсь на Вашу дальнейшую поддержку в новом периоде нашей Организации.

Пользуясь настоящей возможностью, позвольте пожелать Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и новых высоких достижений в Вашей ответственной деятельности на благо азербайджанского народа", - говорится в поздравительном письме.

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Бывший министр иностранных дел Италии, член Международного центра Низами Гянджеви Франко Фраттини направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый господин Президент,

Выражаю Вам самые искренние пожелания по случаю Вашего дня рождения, желаю Вашему превосходительству долгих лет жизни и крепкого здоровья, а Вашему народу – мира и благополучия. Сотрудничество с Вашей страной в различных сферах всегда было приятным и почетным для меня. И сейчас я с удовольствием тесно сотрудничаю с Международным центром Низами Гянджеви. Восхищен Вашим сильным и мудрым руководством во всем Кавказском регионе.

С днем рождения, господин Президент", - говорится в поздравительном письме.

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Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики Талант Мамытов направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

С искренними пожеланиями поздравляю Вас с днем рождения.

Азербайджан добился больших успехов благодаря Вашему профессионализму и жизненному опыту, мудрому руководству, завоевавшему поддержку и уважение народов.

Уверен, что плодотворное сотрудничество между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой, а также дружественные отношения между нашими странами будут и дальше укрепляться во благо наших народов.

В то же время от имени народа Кыргызской Республики и от себя лично искренне поздравляю Вас с наступающим Новым 2021 годом.

Желаю Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни, новых успехов в Вашей высшей государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана – мира и процветания", - говорится в поздравительном письме.

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Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества Асеф Гаджиев направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый господин Президент.

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения, желаю здоровья, больших успехов в делах. Этот год знаменательный для Вас и для всего азербайджанского народа. Под Вашим руководством победоносная Азербайджанская армия освободила находящиеся 30 лет под оккупацией земли и восстановила территориальную целостность нашей страны. 44-дневная война заставила противника подписать акт о капитуляции. Эта война показала, что Азербайджан – современное государство с сильной армией и стремительно развивающейся экономикой. Уверен, что Ваша политика принесет нашей стране еще большие успехи и победы.

Уважаемый господин Президент, Вы написали новую историю Азербайджана. Сегодня под Вашим руководством наша страна признана на международной арене как стабильное государство, своевременно выполняющее взятые на себя обязательства.

Ваша прагматичная политика, осуществляемая в других сферах, вносит вклад в развитие нашей страны и благополучие людей.

Еще раз искренне поздравляю Вас с днем рождения, желаю крепкого здоровья, семейного счастья и больших успехов на пути, ведущем нашу страну к еще более высоким вершинам", - говорится в поздравительном письме.

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Президент-председатель Правления Публичного акционерного общества Банк ВТБ Андрей Костин направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

От имени Правления и коллектива Банка ВТБ и меня лично примите теплые поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Признанный национальный лидер, Вы многое сделали для развития Азербайджана как динамичного современного государства, которое по праву гордится своими достижениями в экономике и социальной сфере, пользуется заслуженным авторитетом на международной арене.

В России высоко ценят исторические дружественные связи с Азербайджанской Республикой, наше добрососедство и взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество.

Продуктивная работа ВТБ в Азербайджане, участие Государственного нефтяного фонда Азербайджана в капитале ВТБ – значимые свидетельства прочности и стратегического характера взаимодействия двух стран.

Примите, уважаемый Ильхам Гейдарович, пожелания дальнейших успехов в Вашей ответственной работе на благо азербайджанского народа. Крепкого здоровья и благополучия Вам и Вашим близким", - говорится в поздравительном письме.

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Президент, председатель Совета директоров Акционерного общества «Группа Сафмар» Михаил Гуцериев направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

Примите самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Ваше гражданское и политическое мужество, стойкость характера и уверенность в своих силах являются яркими чертами настоящего лидера.

Искренняя любовь к своей Родине и стремление отстаивать ее подлинные интересы обеспечивают Вам неподдельное уважение Ваших земляков – граждан Азербайджанской Республики.

Желаю Вам дальнейших свершений на благо родной республики и ее жителей, крепкого здоровья, неиссякаемого запаса энергии и благополучия", - говорится в поздравительном письме.

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова направила Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Многоуважаемый Ильхам Гейдарович.

Позвольте поздравить Вас с праздником Вашего дня рождения.

Этот прекрасный день – праздник для Вас, Вашей семьи и всего Азербайджана.

Ваша плодотворная деятельность на посту Президента Азербайджана поддержана верой и доверием его граждан, высокой общенациональной оценкой, данной работе, проделанной Вами во имя процветания Вашей прекрасной страны.

Благодаря выдающимся личностным качествам, твердости и мудрости Вам с успехом удается каждый день подтверждать Ваш самый высокий авторитет как опытного и ответственного политика, претворяющего в жизнь интересы и чаяния народа. Вы прилагаете большие усилия для укрепления международных позиций государства, заботитесь о постоянном развитии экономики и социальной сферы Азербайджана, уделяете пристальное внимание прогрессу национального спорта.

В день праздника Вашего дня рождения позвольте еще раз высказать Вам слова самого глубокого уважения и от всего сердца пожелать успехов в Вашей работе во имя Азербайджана, счастья, крепкого здоровья, радости и благополучия, неиссякаемой энергии Вам и Вашим близким", - говорится в поздравительном письме.

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Главный советник Президента Итальянской Республики в 2013-2015 годах, посол Италии в России в 2010-2013 годах, в Сербии в 2004-2006 годах, член Международного центра Низами Гянджеви Антонио Занарди Ланди направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Ваше превосходительство, уважаемый господин Президент.

Передаю Вам самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения. Ваше превосходительство, желаю Вам, первой леди Мехрибан Алиевой и всему Вашему народу мира и успехов.

Сегодня весь мир переживает очень тяжелый период из-за пандемии. Несмотря на это, надеюсь, что нынешний кризис в скором времени закончится, и мы вернемся к нормальной жизни и продолжим нашу деятельность, направленную на развитие, процветание и укрепление мира.

Уверен, что Международный центр Низами Гянджеви продолжит свою успешную деятельность и вновь организует нашу встречу в Вашей прекрасной столице - городе Баку.

Господин Президент, еще раз с глубоким почтением поздравляю Вас с днем рождения, передаю наилучшие пожелания", - говорится в поздравительном письме.

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Президент и главный исполнительный директор Национального комитета по внешней политике Америки посол Сьюзан Элиот направила Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый Президент Ильхам Алиев.

От имени Национального комитета по внешней политике Америки с наилучшими пожеланиями поздравляю Вас с днем рождения.

В результате сотрудничества с Международным центром Низами Гянджеви, головной офис которого находится в Баку, мы знаем, что Вы постоянно поддерживаете миссию этого Центра. Мы также присоединяемся к поддержке этой миссии, приветствуем Вашу приверженность деятельности Центра в области мира и разрешения конфликтов.

Еще раз поздравляем Вас с днем рождения и надеемся на продолжение нашего сотрудничества с Международным центром Низами Гянджеви и азербайджанским народом", - говорится в поздравительном письме.

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Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите мои добрые и сердечные поздравления с Вашим днем рождения. Желаю лично Вам и Вашей семье доброго здоровья, успехов, процветания в Новом году.

Надеемся, что результаты этого года позволят установить окончательный мир на Кавказе, процветание для всех народов. Важным является и то, что отношения России и Азербайджана продолжили укрепляться.

С удовольствием вспоминаю наши встречи и надеюсь, что впереди у нас еще будет возможность совместной работы.

Желаем Вам доброго здоровья и успехов", - говорится в поздравительном письме.

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Губернатор Астраханской области Российской Федерации Игорь Бабушкин направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите самые искренние уверения в весьма глубоком к Вам почтении и сердечные поздравления с днем Вашего рождения.

В этот знаменательный день мне особенно приятно от всей души пожелать Вам крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемой энергии на долгие годы.

Являясь авторитетным политиком мирового масштаба, Вы пользуетесь заслуженным уважением не только в родной стране, но и далеко за ее пределами.

Благодарю Вас за всемерную поддержку и неоценимый личный вклад в развитие дружественных связей и делового партнерства Астраханской области и Азербайджанской Республики. Убежден, что и в будущем совместными усилиями мы будем приумножать традиции взаимного уважения и доверительного сотрудничества", - говорится в поздравительном письме.

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Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран Алтынбек Мамаюсупов направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Ваше превосходительство господин Президент.

Очень рад от имени Секретариата Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран (ТЮРКПА) и от своего имени передать Вам самые искренние поздравления по случаю дня Вашего рождения. Также сердечно поздравляю Вас и Вашу семью с наступающими Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев мира.

Неуклонный рост авторитета Азербайджана как внутри страны, так и на международной арене, завоеванные успехи с большой радостью воспринимаются во всем тюркском мире. Уверен, что Ваша деятельность на высшем государственном посту продолжит вносить вклад во всестороннее углубление отношений дружбы и сотрудничества между тюркоязычными странами.

Еще раз выражаю Вам глубокую признательность за внимание и условия, созданные правительством Азербайджана для плодотворной деятельности Секретариата ТЮРКПА.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам и Вашей семье крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей высшей государственной деятельности и осуществлении всех Ваших инициатив, а братскому азербайджанскому народу - мира и благополучия", - говорится в поздравительном письме.

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Сопредседатель Попечительского совета Международного центра Низами Гянджеви, бывший директор знаменитой Александрийской библиотеки Египта, вице-президент Всемирного банка в 1992-2000 годах Исмаил Серагельдин направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Ваше превосходительство.

Поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вашему превосходительству долгих лет жизни, крепкого здоровья и счастья. Я с нетерпением жду встречи с Вами в Баку в подходящее для Вас время в 2021 году.

От имени членов Международного центра Низами Гянджеви, а также членов его Попечительского совета передаю самые искренние поздравления по случаю обеспечения территориальной целостности Азербайджана в результате освобождения от оккупации под Вашим руководством Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий. Мы хорошо знаем, что предстоит проделать большую работу по возвращению вынужденных переселенцев на родные земли, ликвидации ущерба, причиненного войной Гяндже и другим городам. Но мы уверены, что благодаря высокому профессионализму и мудрости Вашего Превосходительства эта нелегкая работа будет выполнена самым эффективным образом. В то же время я присоединяюсь ко многим людям, которые выражают восхищение и поддержку Вашим важным заявлениям о сохранении исторических и культурных памятников, независимо от их происхождения и религиозной принадлежности. Это следующая важная и благородная инициатива, которую необходимо шире пропагандировать во всем мире.

Пользуясь случаем, выражаю Вам благодарность за постоянную поддержку Международного центра Низами Гянджеви, который в результате больших усилий нашего генерального секретаря, в отличие от предыдущих лет, является как организатором, так и участником многочисленных онлайн-встреч на высоком уровне. Мы активно сотрудничали с ООН, институтами из Европы и Америки, а также с такими авторитетными учреждениями, как Всемирная академия искусств и наук, медицинский журнал The Lancet, а также структурами из Китая. Таким образом, несмотря на пандемию, Международный центр Низами Гянджеви не только сохранил свою активность на международной арене, но и приобрел новых друзей и партнеров, а также расширил свою деятельность в социальных сетях.

Еще раз благодарю Вас за оказанное доверие Попечительскому совету Центра, его сопредседателям, генеральному секретарю и сотрудникам. Надеюсь, что Вы удовлетворены успехами, достигнутыми Международным центром Низами Гянджеви в этот сложный год. Мы с нетерпением ожидаем возвращения к нормальной жизни в 2021 году.

Еще раз поздравляю Вас с днем рождения, желаю долгих лет жизни, крепкого здоровья, счастья и новых успехов", - говорится в поздравительном письме.

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Бывший Президент Республики Молдова (1997-2001), член Международного центра Низами Гянджеви Петр Лучинский направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый господин Президент.

Передаю Вам искренние поздравления и добрые пожелания по случаю очень знаменательного события - дня Вашего рождения, совпавшего с достижением мирного соглашения в Нагорном Карабахе, восстановлением суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Это достижение стало возможным благодаря Вашей воле, решимости и мудрости. По существу это был единственный замороженный конфликт в мире, который нашел решение за последние несколько десятилетий.

Я очень рад, что Вы достойно продолжаете путь Гейдара Алиева, на высоком уровне отстаиваете интересы своей страны и народа.

За годы Вашего президентства Азербайджан достиг небывалых успехов во всех сферах экономической, социальной и духовной жизни. Азербайджан стал уважаемым, сильным и влиятельным государством.

Искренне желаю Вам новых успехов в деле наращивания экономического потенциала, укрепления мира и порядка. Пусть каждый житель Азербайджанской Республики почувствует результаты Ваших созидательных усилий.

Пусть все Ваши творческие начинания на благо граждан Вашей страны будут успешными! Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, успехов во всех Ваших делах и намерениях!", - говорится в поздравительном письме.

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Бывший заместитель премьер-министра Грузии (2010-2012), член Попечительского совета Международного центра Низами Гянджеви Эка Ткешелашвили направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Ваше превосходительство господин Президент.

Поздравляю Вас с днем рождения. Этот год стал историческим для Вашей страны, укрепляющейся при Вашем лидерстве и благодаря Вашей самоотверженной деятельности во имя блестящего будущего Азербайджана.

Желаю Вам много таких счастливых годовщин. Мы высоко ценим поддержку, оказываемую Вами Международному центру Низами Гянджеви, рады использовать опыт Вашего мудрого руководства", - говорится в поздравительном письме.