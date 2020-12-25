Али Асадов поздравил Георгия Гахария с переназначением на пост премьер-министра Грузии

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил Георгию Гахария поздравительное письмо в связи с его повторным назначением премьер-министром Грузии.

Как сообщили в пятницу Trend в Кабинете министров Азербайджана, в письме выражается надежда на то, что повторное назначение Георгия Гахария на пост премьер-министра Грузии послужит прогрессу страны и еще больше укрепит ее международные позиции, будет способствовать устойчивому развитию азербайджано-грузинского стратегического партнерства, основанного на традициях дружбы двух народов, и всестороннего сотрудничества.

Премьер-министр Али Асадов пожелал удачи Георгию Гахария в его предстоящей деятельности во благо народа Грузии.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)