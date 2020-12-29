В международные организации передан отчет об использовании Арменией террористов во время войны

БАКУ /Trend/ - Подготовленный министерством иностранных дел Азербайджана подробный отчет об использовании Арменией наемников и иностранных боевиков-террористов против Азербайджана в ходе продолжающихся боевых действий в сентябре-ноябре был передан странам-членам ООН, а также соответствующим международным организациям.

Об этом во вторник сообщили Trend в МИД Азербайджана.

Было отмечено, что в направлении предотвращения оказания финансовой поддержки так называемому режиму и вооруженным группам на оккупированных территориях Азербайджана во время последней военной агрессии Армении против нашей страны через фонды, созданные организациями армянской диаспоры, был подготовлен отчет о таких структурах, называющих себя "благотворительными организациями", а также обслуживающих их банковских и финансовых организациях, который был передан в структуры финансового мониторинга стран-членов ООН и соответствующих международных организаций. Было потребовано принять строгие меры в отношении таких фондов и учреждений, деятельность которых направлена ​​на финансирование терроризма.

Также за этот период регулярно подготавливались отчеты о нарушениях в рамках новой военной агрессии Армении против Азербайджана международных норм в области прав человека и международного гуманитарного права, в том числе целенаправленных нападений на мирных жителей, их убийство, нацеливании на общественную и частную собственность, помимо этого необходимости дачи правовой оценки этим деяниям. Вышеназванные отчеты были представлены всем соответствующим международным организациям, включая ООН, а также министерствам иностранных дел.

Во время военных действий многие страны и международные организации, выразив поддержку обеспечению территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, потребовали вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий и выразили солидарность с Азербайджаном.

"Необходимо отдельно отметить вклад Турции, которая всегда поддерживала справедливую позицию Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне и не жалела высокой моральной помощи. В этот исторически значимый для Азербайджана период вновь проявила себя нерушимость турецко-азербайджанского братства и единства.

Безоговорочная международная поддержка справедливой позиции Азербайджана в его трудные времена стала результатом успешной внешней политики под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, основанной на принципах прозрачного, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества",- отметили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)