Президент Ильхам Алиев: Чай в стаканах «армуду» с пахлавой на Джыдыр дюзю. На радость друзьям и назло врагам (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/- Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева были приглашены к чаю на Джыдыр дюзю.

«Чай в стаканах «армуду» с пахлавой на Джыдыр дюзю. На радость друзьям и назло врагам»,- сказал Президент Ильхам Алиев.