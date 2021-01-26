Рамин Гулузаде назначен на новую должность - Распоряжение
Политика 26 января 2021 15:58 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о назначении Рамина Намиг оглу Гулузаде Управляющим делами Президента Азербайджана.
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