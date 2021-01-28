Делегация ВМС Азербайджана посетила Турцию (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация Военно-морских сил Азербайджана посетила город Анкару для участия в заседании “8-ых штабных переговоров между Военно-морскими силами Азербайджана и Турции”.

Как сообщили в четверг Trend в Министерстве обороны Азербайджана, на встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества между Военно-морскими силами двух стран, подчеркнули важность взаимного обмена опытом и обменялись мнениями по различным вопросам.

В ходе визита делегация посетила Аныткабир – мавзолей, где похоронен основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк, почтила его память и возложила венок к могиле.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)