Послы и военные атташе отправляются в Джебраил и Зангилан - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Действующие в Азербайджане послы, военные атташе и руководители международных организаций отправляются с визитом в освобожденные Джебраильский и Зангиланский районы.

Как сообщает в субботу Trend, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"В соответствии с инструкциями Президента Азербайджана Ильхама Алиева мы отправились в путь с послами, военными атташе и руководителями представительств международных организаций в Азербайджане, чтобы посетить освобожденные Джебраильский и Зангиланский районы", - написал Хикмет Гаджиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)