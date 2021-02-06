Представители дипломатического корпуса в Худаферине (ФОТО/ВИДЕО)
ДЖЕБРАИЛ /Trend/ - Послы, военные атташе и главы представительств международных организаций в Азербайджане побывали на Худаферинском мосту в Джебраильском районе на границе с Ираном.
Как сообщает в субботу Карабахское бюро Trend TV, до этого представители дипкорпуса ознакомились с разрушенными армянами в Джебраиле кладбищем и другими территориями.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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