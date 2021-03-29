Никаких следов армянской истории в Джебраиле нет - ученый

БАКУ /Trend/ - Армяне, осквернившие исламское и христианское культурное наследие Азербайджана во время оккупации, лицемерно заявляют, что азербайджанцами во время недавней войны разрушена армянская "церковь" в Джебраильском районе. Однако армяне никогда не жили в Джебраиле и, соответственно, никаких следов армянской истории там нет.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал замдиректора Института археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана Наджаф Мусабейли.

По его словам, фактически речь идет о новом здании, которое было сдано в эксплуатацию в 2017 году для совершения религиозных обрядов армянскими военнослужащими-оккупантами.

"Армяне считают, что они могут разрушить сотни наших сел и городов, построить себе "церковь" и объявить ее историческим памятником, и, по их логике, это нормально", - сказал Мусабейли.

Замдиректора Института добавил, что также в нарушение международного права армяне с привлечением ученых из других стран провели археологические раскопки в Азыхской пещере, которая является одной из древнейших в мире стоянок первобытного человека.

"Азыхская пещера - один из памятников исключительной важности в мировой археологии. В своем недавнем выступлении глава азербайджанского государства еще раз напомнил, что эта пещера была открыта азербайджанским ученым Мамедали Гусейновым в 1960 году, и с тех пор в ней велись исследования. Президент Азербайджана отметил, что в период оккупации Армения незаконно проводила там раскопки, и подчеркнул, что отныне азербайджанские ученые совместно с приглашенными зарубежными учеными продолжат научные исследования в Азыхской пещере. Пещерный лагерь Азых, возраст которого превышает миллион лет, является единственным памятником, отражающим последовательность древнейших этапов истории человечества", - сказал ученый.

По словам Мусабейли, в апреле 2022 года исполняется 100 лет со дня рождения профессора Мамедали Гусейнова (1922–1994), открывшего Азыхскую пещеру и более 20 лет проводившего там интенсивные исследования. Одним из первых шагов в рамках продолжения законных исследований в Азыхской пещере могла бы стать организация международной научной конференции, приуроченной к юбилею этого ученого, добавил он.

(Автор: Ильхама Исабалаева)