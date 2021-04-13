Президент Ильхам Алиев: Мы рассчитываем использовать опыт Италии в развитии сельского хозяйства на освобожденных территориях

БАКУ /Trend/ - Мы рассчитываем использовать итальянский опыт в развитии сельского хозяйства на освобожденных территориях.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на конференции под названием "Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество", сообщает во вторник Trend.

По его словам, другим направлением является электроэнергетика. Контакты уже налажены, подписаны некоторые предварительные документы.

"Освобожденные территории имеют огромный потенциал с точки зрения производства электроэнергии, в особенности из возобновляемых источников - воды, солнца и ветра. Мы рассчитываем использовать итальянский опыт в развитии сельского хозяйства на освобожденных территориях, потому что там очень хорошая плодородная почва, и мы можем получить максимальную продуктивность. В настоящее время из числа иностранных компаний турецкие, итальянские и британские компании уже работают со своими азербайджанскими коллегами", - сказал глава государства.